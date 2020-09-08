Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП

У здания суда собрались поклонники творчества Михаила Ефремова.

Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Об этом сообщают "РИА Новости".

Ефремова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения.

Судья отметил, что актёр во время судебного процесса так и не признал вину, а только заявлял, что ничего не помнит. Отметим, что во время прений Ефремов заявил, что вину признаёт.

У здания суда собрались поклонники творчества Михаила Ефремова, чтобы его поддержать. Там также собрались и те, кто требуют лишения свободы для артиста.

Ранее Джигурда заявил, кто во время смертельного ДТП мог сидеть за рулём машины Ефремова.

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