Джигурда заявил, кто во время смертельного ДТП мог сидеть за рулём машины Ефремова

Свидетель адвоката Пашаева перепутал её с молодым человеком из-за короткой стрижки, заявил артист.

Актёр Никита Джигурда рассказал, что во время смертельного ДТП за рулём сидела актриса "Современника" Дарья Белоусова. Видео с заявлением транслировал ТАСС.

Сегодня Пресненский суд Москвы выносит приговор актёру Михаилу Ефремову по обвинению в смертельном ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Артист признал вину. Обвинение запросило для него наказание в виде 11 лет лишения свободы. На заседание суда и пришёл актёр Никита Джигурда.

Он считает, что за рулём авто Ефремова сидела актриса театра "Современник" Дарья Белоусова. Артист ссылается на доказательства "национального комитета по противодействию коррупции" и эксперта "международного уровня" Юрия Макеева.

Он доказал, что за рулём сидела женщина. Сначала джип выехал на Садовое кольцо, но на кадрах видео видно, как с водительского места после ДТП выходит женская нога. Никита Джигурда, актёр

Артист показал собравшимся скриншоты с данного видео.

За рулём сидела Дарья Белоусова. Она провожала Ефремова утром. И обувь у неё на ногах точно такая же, как у женщины, которая выходила из авто Ефремова.

По его словам, свидетель адвоката Пашаева перепутал её с молодым человеком из-за короткой стрижки.

Джигурда уверяет, что Ефремов, узнав о том, что за рулём была Беседина, решил взять вину на себя, так как "она постояенно возит его, когда он выпил".

Ранее Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова.