Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова

Охлобыстин считает, что "Ефремов стал приговором самому себе".

Актёр, сценарист и режиссёр Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину из-за дела артиста Михаила Ефремова, которого судят по делу о смертельном ДТП. Сообщение появилось на странице Охлобыстина в соцсети "ВКонтакте".

Охлобыстин просит Путина помочь Ефремову, которому вынесут приговор завтра, 8 сентября. По словам Ивана, обвиняемый "вне всяких сомнений" виноват, но настолько слаб и раздавлен, что не может представлять какую-то опасность для общества.

Охлобыстин считает, что "Ефремов стал приговором самому себе" — и у него нет будущего, так как утрачена репутация.

Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Иван Охлобыстин, актёр

Ранее была раскрыта реакция Ефремова на возможные 11 лет колонии.