Раскрыта реакция Ефремова на возможные 11 лет колонии

Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный не надеялся на то, что ему скостят срок заключения.

Раскрыта реакция Михаила Ефремова на возможные 11 лет колонии. Об этом журналистам ТАСС рассказал адвокат российского артиста Эльман Пашаев. По словам защитника, фигурант расследования, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, с самого начала готовился к максимальному сроку наказания.

Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова

Напомним, что приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября на судебном заседании. Ранее прокурор запросил для обвиняемого максимальный срок наказания в виде 11 лет колонии общего режима. По словам стороны обвинения, у артиста не будет шанса на исправление без общественной изоляции.

Адвокат Ефремова назвал смерть Захарова в аварии судьбой.