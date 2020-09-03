Адвокат Ефремова назвал смерть Захарова в аварии судьбой

Он рассказал, что перевёл трём потерпевшим компенсацию — по рублю каждому.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал смерть курьера Сергея Захарова в аварии судьбой. Его цитату приводит издание Baza.

Погиб человек? Это судьба человека. Ну какие 11 лет вы, гособвинитель, просите? Эльман Пашаев, адвокат

Также он рассказал, что перевёл трём потерпевшим компенсацию — по рублю каждому. С исками на такую сумму выступили вдова, брат и сын Захарова.

Отметим, что эта символическая сумма, подав иски на которую потерпевшие показали, что им компенсация не нужна.

Ранее прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE