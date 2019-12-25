Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии

Смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого не установлено.

Во время прений в суде прокурор запросил для Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, 11 лет колонии. Об этом пишет "Новая газета".

Государственный обвинитель уверяет, что вина артиста в ходе судебного следствия была полностью доказана. Среди доказательств — записи видеорегистратора и показания многочисленных свидетелей.

Прокурор добавил, что смягчающих обстоятельств в отношении подсудимого не установлено. Также обвинение не увидело в позиции Ефремова "искреннего раскаяния".

Ранее Михаил Ефремов признал вину в суде.