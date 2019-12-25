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Ефремов во время последнего слова пообещал "не отмазываться"
Сегодня, 16:48
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matveyvn

Ефремов во время последнего слова пообещал "не отмазываться"

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Приговор по делу Михаила Ефремова будет оглашён 8 сентября.

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, во время последнего слова пообещал "не отмазываться". Также он назвал алкоголь злом, пишут "РИА Новости".

По его словам, он пришёл в суд для честного разбирательства и повторил, что вину свою признаёт и раскаивается.

Отметим, что адвокат артиста Эльман Пашаев просил не лишать свободы своего доверителя. Он отметил, что защита готова на любые меры, не связанные с лишением свободы. Пашаев попросил "хотя бы колонию-поселение".

Приговор по делу Михаила Ефремова будет оглашён 8 сентября.

Ранее адвокат Ефремова назвал смерть Захарова в аварии судьбой.

Фото: pixabay.com

Теги: дело ефремова, последнее слово, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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