Ефремов во время последнего слова пообещал "не отмазываться"

Приговор по делу Михаила Ефремова будет оглашён 8 сентября.

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, во время последнего слова пообещал "не отмазываться". Также он назвал алкоголь злом, пишут "РИА Новости".

По его словам, он пришёл в суд для честного разбирательства и повторил, что вину свою признаёт и раскаивается.

Отметим, что адвокат артиста Эльман Пашаев просил не лишать свободы своего доверителя. Он отметил, что защита готова на любые меры, не связанные с лишением свободы. Пашаев попросил "хотя бы колонию-поселение".

Приговор по делу Михаила Ефремова будет оглашён 8 сентября.

Ранее адвокат Ефремова назвал смерть Захарова в аварии судьбой.

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