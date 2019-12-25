Шнуров посвятил стихотворение осужденному Ефремову

Музыкант заявил, что тоже "бухал", но вовремя "нажал на тормоза".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новое стихотворение. На этот раз он посвятил его своему другу, Заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, которого осудили на 8 лет по делу о смертельном ДТП.

"Судьба несет неудержимо,

С подмостков, через суд на кичу.

Восьмерка общего режима...

"Артистом" там его все кличут.

Он был мне друг. Давай! Налей!

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Не ждут уже твоих ролей

Как гражданина и поэта", - гласят первые строки стихотворения.

Шнуров отметил, что тоже сильно "бухал" и мог быть на месте Ефремова, однако он вовремя "нажал на тормоза".

"Из бара ты бежал в магаз,

Вонзив в себя бухла кинжал.

На всех парах давил на газ

Последовательно гнал и жал.

И вот приехал, все финал

Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?

Только ленивый не пинал,

И гражданина и поэта", - заключил музыкант.

Напомним, смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Экспертиза показала, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. От полученных травм водитель отечественного авто скончался в больнице.

Суд над Ефремовым состоялся во вторник, 8 сентября. Актера признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Также Ефремов должен выплатить сыну погибшего компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Актера взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее актер Дмитрий Певцов отреагировал на приговор Ефремову.

Фото: Instagram / shnurovs