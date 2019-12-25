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Актер Дмитрий Певцов прокомментировал приговор Ефремову
Сегодня, 14:36
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Alena_Zinovieva

Актер Дмитрий Певцов прокомментировал приговор Ефремову

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По делу о смертельном ДТП Ефремов получил 8 лет лишения свободы.

Российский актер театра и кино Дмитрий Певцов в беседе с RT прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову. Он заявил, что есть суд и решение суда, поэтому в его комментариях смысла нет.

Дело Ефремова рассматривали 8 сентября в Пресненском суде Москвы. Актера признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Согласно экспертизе, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Актер во время судебного процесса так и не признал свою вину. Он только заявлял, что ничего не помнит. Ефремову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, произошло 8 июня. Актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Ранее мы писали, что Бузова потребовала разобраться с учительницей из Красноярска, унизившей ребенка-инвалида.

Фото: Facebook / Дмитрий Певцов

Теги: дмитрий певцов, михаил ефремов, смертельное дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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