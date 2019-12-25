Бузова потребовала разобраться с учительницей из Красноярска, унизившей ребенка-инвалида

Артистка считает, что дело должна контролировать не только прокуратура, но и власти города.

Певица и телеведущая Ольга Бузова едва сдержала слезы, когда узнала о случившемся на днях в Красноярске. Артистка возмущена тем, что такое происходит в современном обществе. В частности, звезду ужаснула история с учительницей 1 "А" класса школы №133. Как указывал портал "Красноярск онлайн", 1 сентября женщина решила сделать две фотографии – одну общую, а другую без мальчика-инвалида.

"Это зачем? Почему родители, которые присутствовали во время фотографирования, не остановили этот ужас? В моей голове не укладывается как так может поступать взрослый образованный человек!?" – написала Бузова в одном из последних постов в Instagram.

Артистка считает, что этот вопрос необходимо проработать на высших уровнях. Она потребовала от прокуратуры Красноярска начать проверку по этому "вопиющему" делу. Также Бузова призвала администрацию города взять ситуацию под личный контроль.

При этом мать 7-летнего мальчика с редким генетическим заболеванием обмена веществ Анастасия Смирнова уже уладила вопрос с учительницей и даже попросила не наказывать ее и учебное заведение. Несмотря на это, в Красноярске запустили флешмоб с хештегом #ВаняЯХочуСТобойФото, в котором также приняла участие Ольга Бузова.

Ранее Бузова рассказала о своем идеальном выходном.

Фото: Instagram / buzova86