Бузова рассказала о своем идеальном выходном

Телеведущая любит проводить время за городом.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала о своем идеальном выходном. Оказалось, что звезда любит проводить время за городом.

"Если выходной, то такой: уехать за 100 км от Москвы, проснуться в лесу, сходить в баньку и сидеть потом смотреть фильмы на свежем воздухе в тот момент, когда собачки гуляют у домика", - написала Ольга.

В настоящий момент телеведущая продолжает активно готовиться к участию в новом сезоне шоу "Ледниковый период". Кроме нее, свои силы в проекте попробуют Надежда Михалкова, Владимир Маркони, Ирина Пегова, Ольга Кузьмина, Регина Тодоренко, Влад Топалов и др.

Ранее мы писали, что Бузова записала кавер на популярную песню Х.О.

Фото: Instagram / buzova86