На телеэкраны возвращается шоу "Ледниковый период"

Список участников пополнила одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса – Региона Тодоренко и Влад Топалов.

На Первом канале стартует новый сезон шоу "Ледниковый период". Список участников пополнила одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса – Регина Тодоренко и Влад Топалов. Об этом пишет "СтарХит".

"Уже успела сместить 3 позвонка, уронить на себя Олимпийского чемпиона и удариться головой о лед. Надеюсь, дальше будет полегче", - написала Регина в Instagram.

Известно, что Регине в партнеры подобрали олимпийского чемпиона Романа Костомарова, Влад станет в пару с золотой медалисткой Сочи-2014, супругой Сергея Полунина Еленой Ильиных. Кроме того, в новом сезоне зрители увидят на льду Ольгу Бузову, надежду Михалкову, Владимира Маркони, Ирину Пегову, Ольгу Кузьмину. В списке потенциальных конкурсантов также значилась Ксения Собчак. Однако у телеведущей поменялись планы, и она отказалась от участия в шоу.

Бессменным руководителем проекта стал Илья Авербух. Он лично присутствует на всех тренировках, отрабатывает с участниками элементы и готовит программу.

Стоит отметить, что именно на "Ледниковом периоде" Илья Авербух познакомился со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой. Чьи сердца шоу соединит на этот раз – покажет время.

Видео: Instagram / reginatodorenko