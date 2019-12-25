Мультфильм Константина Бронзита про космос завоевал приз на европейском кинофестивале

За победу в данной номинации присуждается 2 тысячи евро и диплом.

Картина "Он не может жить без космоса" петербургского режиссера Константина Бронзита завоевала приз в номинации "Лучший анимационный фильм" на 48-м кинофестивале в испанском городе Уэска. Об этом сам режиссёр рассказал в своём Facebook-аккаунте 20 июня. Главный приз в номинации — 2 тысячи евро и диплом.

Приз картины пополнил ряд наград, в числе которых из недавнего – победа на кинофестивале в Кракове.

Ранее режиссер отмечал в интервью, что важно продолжать внутреннюю работу и сохранять творчество отражением собственного внутреннего мира.

Фото: Pr Scr Vimeo / Bronzit