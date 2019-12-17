Мультипликатор Константин Бронзит: "Оскар – не мерило успеха"

Аниматор уверен, что к получению и отсутствию наград нужно относиться спокойно.

На днях в Лос-Анджелесе состоялась очередная церемония вручения главной премии кино "Оскар". В шорт-листе оказалась и российская анимационная короткометражка "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита. Бронзит уже в третий раз становится претендентом на "Оскар", но все еще не доходит до победы. О премии и работе с мультипликатором поговорили "АиФ-Петербург".

Несмотря на иные достижения на кинофестивалях, Бронзит не считает правильным носиться с успехами и талантами. Аниматор отмечает, что важно продолжать внутреннюю работу и сохранять творчество отражением собственного внутреннего мира. Также Бронзит не переживает о недополученных победах на премии: любую награду мужчина считает немного лотереей. В качестве примера Бронзит приводит "Сказку сказок" Юрия Норштейна: мультфильм признан лучшим во всем мире, но не получил "Оскар". Награды мультипликатор не оценивает как мерило успеха и уверен, что к получению и отсутствию наград нужно относиться спокойно.

Опубликован полный трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация".

Фото: Википедия