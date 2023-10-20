ЦБ РФ запускает в обращение памятные монеты "Аленький цветочек"

В Свет выйдут три различные монеты, созданные по мотивам известного советского мультфильма.

Банк России 20 октября 2023 года выпускает в гражданское обращение памятные монеты "Аленький цветочек" из серии "Российская (советская) мультипликация. Соответствующей информацией поделились сотрудники государственного финансового регулятора. Специалисты пояснили, что речь идет о трех образцах: серебряной монете с номиналом в три рубля, монете из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, монета из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом в 25 рублей.

Уточним, что на оборотной стороне серебряной монеты номиналом в три рубля располагается цветное изображение сцены из мультфильма "Аленький цветочек". Также вверху слева по окружности на объекте имеется рельефная надпись: "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК". Данное платежное средство выпускается в стране с тиражом в семь тысяч экземпляров. При этом тираж монет из стали с никелевым покрытием составляет 850 тысяч единиц, а монеты из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — всего 150 тысяч.

Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей.

Фото и видео: Банк России