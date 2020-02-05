Опубликован полный трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация"

На днях в сети появился дебютный трейлер мультипликационного фильма "Миньоны: Грювитация". В среду, 5 февраля, поклонникам миньонов и многодетного злодея Грю показали полную версию представляющего мультфильм видео.
Судя по кадрам свежего трейлера, маленький Грю пытается впечатлить некое жюри своими злодейскими способностями и похищает таинственный предмет. Профессиональные злодеи отправляются за Грю в погоню, чтобы вернуть украденное. Похищенная вещь оказывается утеряна одним из миньонов. Дальнейшее развитие событий останется тайной до выхода фильма.
Что примечательно, в оригинальной озвучке Грю говорит с четким русским акцентом. Раскроется ли эта деталь в течение мультфильма, пока остается загадкой.
Новую часть "Миньонов" экраны кинотеатров встретят 2 июля 2020 года.
Ранее был назван самый кассовый мультфильм в истории.
Видео: Illumination / YouTube
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