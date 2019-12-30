Назван самый кассовый мультфильм в истории

Лента обогнала ближайшего конкурента на 44 миллионов долларов.

Мультфильм "Холодное сердце 2" от DIsney собрал в прокате $1,325 млрд и стал самым кассовым в истории мультипликации. Об этом сообщает портал Boxofficemojo.

Предыдущий рекорд принадлежит первой части мультфильма "Холодное сердце". Лента, вышедшая в прокат в 2013 году, заработала $1,281 млрд.

Также отметку миллиард удалось перешагнуть таким мультфильмам, как "Суперсемейка 2" ($1 242), "Миньоны" ($1 159), "История игрушек 4" ($1 073), "История игрушек: Большой побег" ($1 066), "Гадкий я 3" ($1 034), "В поисках Дори" ($1 028) и "Зверополис" ($1 023).

Видео: YouTube / Disney