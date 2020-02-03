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Появился дебютный трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация"

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Премьера новой части "Миньонов" запланирована на 2 июля 2020 года.

В понедельник, 3 февраля, в сети появился дебютный трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация". Ролик опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers.

Новая анимация от студии Illumination расскажет о детстве Грю. Действие развернется в 70-х годах. Именно в это время маленький злодей собирает армию приспешников и начинает разрабатывать свои коварные планы.

Премьера новой части "Миньонов" запланирована на 2 июля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Marvel показали отрывки сольных проектов про Локи и Алую Ведьму.

Видео:Movieclips Trailers/YouTube

 

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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