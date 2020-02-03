В понедельник, 3 февраля, в сети появился дебютный трейлер мультфильма "Миньоны: Грювитация". Ролик опубликован на YouTube-канале Movieclips Trailers.
Новая анимация от студии Illumination расскажет о детстве Грю. Действие развернется в 70-х годах. Именно в это время маленький злодей собирает армию приспешников и начинает разрабатывать свои коварные планы.
Премьера новой части "Миньонов" запланирована на 2 июля 2020 года.
Ранее мы сообщали о том, что Marvel показали отрывки сольных проектов про Локи и Алую Ведьму.
Видео:Movieclips Trailers/YouTube
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