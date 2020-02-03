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Marvel показали отрывки сольных проектов про Локи и Алую Ведьму

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Все проекты выйдут на стриминговом сервисе Disney+ уже в 2020 году. 

Студия Marvel опубликовала у себя на YouTube - канале короткий ролик, где показала первые отрывки из сольных проектов, посвященных героям своей вселенной. Видео было опубликовано во время промо-компании в честь "Суперкубка" по американскому футболу. Данное событие считается самым популярным мероприятиям в истории телевидения США. 

В опубликованном Marvel ролике зрители смогли увидеть маленькие отрывки из предстоящих сериалов "Сокол и Зимний солдат", где сыграют Себастиан Стэнат и Энтони Маки; "ВандаВижен" с Элизабет Олсен и Полом Беттани. а также "Локи" с Томом Хиддлстоном. 

Все проекты выйдут на стриминговом сервисе Disney+ уже в 2020 году. 

Ранее мы писали о том, что Disney начала поиски темнокожих актрис на роль сестер Русалочки

Видео: Marvel Entertainment

Теги: disney, marvel
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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