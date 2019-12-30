Инсайдер уточняет, что в фильме могли бы появиться Зендая, Кеке Палмер и Хлоя Бэйли.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Disney начала поиски темнокожих актрис на роль сестер Русалочки. Об этом сообщает The DisInsider.

По словам инсайдера, на роли могут претендовать такие актрисы, как Зендая, Кеке Палмер и Хлоя Бэйли. Однако точно неизвестно, каких артисток рассматривает студия. При этом есть информация, что Гугу Эмбата-Ро может сыграть роль матери Ариэль.

Как и было заявлено ранее, Ариэль сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли. Для девушки эта роль станет дебютной. Также известно, что роль короля Тритона исполнит Хавьер Бардем, Урсулы — Мелисса Маккарти. Роь принца Эрика досталась Джону Хауэр-Кингу. Ранее он принимал участие в съемках драмы BBC "Мир в огне" и играл в мини-сериале 2017 года "Маленькие женщины".

Режиссером новой "Русалочки" выступил Роб Маршалл.

Ранее мы сообщали о том, что Адам Сэндлер снимет четыре фильма для Netflix.

Видео: Youtube / Vogue, ABC News, Keke Palmer, Late Night with Seth Meyers