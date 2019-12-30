Адам Сэндлер снимет четыре фильма для Netflix

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Адам Сэндлер снимет четыре киноленты для сервиса Netflix. Об этом сообщает издание Variety
Известно, что Адам Сэндлер и его студия Happy Madison Productions уже подписали договор с Netflix. Отметим, что среди проектов также значится анимационный мультфильм.
Напомним, что ранее Сэндлер уже выпустил на платформе пять картин. Среди наиболее ярких — "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон в главной роли.
Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Форсаж 9".
Видео: Youtube / Netflix
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