Адам Сэндлер снимет четыре фильма для Netflix

Актер и его студия Happy Madison Productions уже заключили сделку с сервисом.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Адам Сэндлер снимет четыре киноленты для сервиса Netflix. Об этом сообщает издание Variety

Известно, что Адам Сэндлер и его студия Happy Madison Productions уже подписали договор с Netflix. Отметим, что среди проектов также значится анимационный мультфильм.

Напомним, что ранее Сэндлер уже выпустил на платформе пять картин. Среди наиболее ярких — "Загадочное убийство" с Дженнифер Энистон в главной роли.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма "Форсаж 9".

Видео: Youtube / Netflix