Глава Украины оценил мощность российских ВС.

Президент Украины Зеленский: Европа создала "культ России", признавая, что боится ее. Об этом глава государства рассказал местным журналистам в эфире телеканала "1+1". При этом он напомнил, что так получилось, что "там у человека" находится одна из самых мощных армий в мире. Спикер полагает, что из-за этого Владимир Путин думает о том, что ему можно делать все, что захочется.

Мы же сами виноваты в этом. Я про это откровенно говорил нашим европейским коллегам: они все говорят, что Россия очень мощная, она сильная. А кто ее такой делает? Все вы, когда вы боитесь. Вы все говорите об этом медийно. Владимир Зеленский, президент Украины

В Киеве напомнили коллегам, что на территории европейского региона остается много стран, который значительно страдают от введенной Западом санкционной политики против РФ. Зеленский признал, что не все государства реально думают про обстановку на Украине и ее население. Президент уточнил, что существует много циничных людей, ориентированных исключительно на собственный рынок и реализации своего бизнеса внутри страны.

Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу.

Фото: Фото: TG Zelenskiy