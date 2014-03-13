Зеленский не исключил проведения референдума по Донбассу

Глава государства подчеркнул, что в данном контексте речь идет не о статусе Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Донбассу. Об этом он сказал в пятницу в интервью телеканалу "1+1".

Глава государства подчеркнул, что в данном контексте речь идет не о статусе Донбасса.

У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский не исключил, что может быть создан отдельный формат, в рамках которого пройдут прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, пора урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Европа и США поддерживают это направление.

Ранее мы сообщили, что Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе.

Видео: YouTube / ТСН