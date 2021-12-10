Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований в регионе

Президент уверен, что залогом успешной страны являются защищенные права человека. Государство и дальше намерено двигаться вперед на этом пути.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину лидером демократических преобразований. Об этом он сказал на виртуальном "саммите за демократию".

Организатором саммита стал президент США Джо Байден. Его украинский коллега заверил, что Киев создал новую инфраструктуру антикоррупционных инструкций. Кроме того, власти работают над внедрением инновационных технологий, которые позволят предотвратить и выявить антикоррупционные действия. Это обеспечит прозрачность управления государственными финансами, имуществом и закупками.

Зеленский рассказал об успешных шагах на этом пути. Так, например, принят закон о деолигархизации. Также в Киеве завершается реформа децентрализации. Власти работают над механизмом народовластия и создают институты прямой демократии.

Президент уверен, что залогом успешной страны являются защищенные права человека. Государство и дальше намерено двигаться вперед на этом пути.

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Видео: YouTube / Офіс Президента України