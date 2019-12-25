Йенс Столтенберг рассказал, от кого зависит членство Украины в НАТО

В альянсе призвали Киев в проведению реформ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, от кого зависит членство Украины в Североатлантическом военном альянсе. На пресс-конференции в Париже эксперт заметил, что никаких изменений по статусу Киева на данный момент нет. По-прежнему, интеграция страны зависит исключительно от самих властей и их союзников. Мероприятие транслировалось на официальном канале международной организации.

Только Украина может выбирать свой путь, стремиться ли к членству в НАТО или нет… А тридцать членов альянса могут решить, когда Украина будет готова к вступлению. Никто другой не имеет к этому отношения. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

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Фото: YouTube / NATO News

