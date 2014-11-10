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Bloomberg: Байден привел в ярость НАТО из-за диалога с Россией
Сегодня, 9:56
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Bloomberg: Байден привел в ярость НАТО из-за диалога с Россией

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Страны Восточной Европы недовольны контактами США и РФ.

Информационное агентство Bloomberg заявило о том, что американский президент Джо Байден привел в ярость НАТО из-за диалога с Россией. Об этом авторы статьи заявили со ссылкой на собственный дипломатический источник. Они уверены, что государства Восточной Европы выступили с критикой инициативы Вашингтона начать контакты с Москвой и Североатлантическим альянсом относительно ситуации вокруг Украины.

Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден.

материал Bloomberg

В публикации журналисты полагают, что "восточный фланг" НАТО обеспокоен тем фактом, что они не знают, к каким уступкам американцы могут прийти в переговорах с российской стороной. Речь может идти о предоставлении политических гарантий, о которых упоминал ранее Владимир Путин, а также об ограничении свободы действий военного альянса.

Госдеп опроверг обсуждение с Россией границы Украины.

Фото: Pixabay.com

Теги: bloomberg, джо байден, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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