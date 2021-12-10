Госдеп опроверг обсуждение с Россией границы Украины

Нед Прайс опроверг слухи о б уступках США России.

Американский Госдепартамент опроверг обсуждение с Россией государственной границы Украины. Официальный представитель внешнеполитического ведомства на регулярном брифинге в Вашингтоне рассказал журналистам о том, что президент Джо Байден не заключал с российским коллегой никаких сделок во время недавнего общения по видеосвязи. Нед Прайс заметил, что США не обсуждают судьбу Киева без его участия в этом процессе. Ранее пресса спросила у чиновника о том, пойдет ли администрация Белого дома на уступки Москве в отношении "неких неназванных территорий".

Это абсолютно не так. Не было абсолютно никаких сделок, не было никаких уступок, никакие такие элементы даже не обсуждались. Переговоры - ни о судьбе, ни о границах ни одной страны... Это не попытка обсуждать границы, обсуждать Украину без Украины. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что с опровержением подобных слухов в Белом доме также выступила официальный представитель Джен Псаки.

Госдеп: делегация США вернется на переговоры по ядерной сделке в Вене в конце недели.

Фото и видео: YouTube / Reuters



