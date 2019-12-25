Госдеп: делегация США вернется на переговоры по ядерной сделке в Вене в конце недели

Нед Прайс оценил отношение Ирана к восстановлению СВПД.

Американская делегация вернется на переговоры по ядерной сделке в Вене в конце недели. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Госдепартамента страны Нед Прайс во время выступления на регулярном брифинге. Чиновник подтвердил продолжение прямых консультаций по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий) с Ираном, которые состоятся в австрийском городе. Стороны вернутся к обсуждению на ближайших выходных. США по-прежнему не видит прогресса и готовности со стороны Тегерана пойти партнерам навстречу.

Наша команда собирается вернуться на переговоры в выходные дни. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что дипломатические представители ЕС при международных организациях заявили о том, что заседание совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (в которую входят Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД запланировано на 9 декабря.

Госдеп США подтвердил прогресс на переговорах с Россией по вопросу о визах для дипломатов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

