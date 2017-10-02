Американская история ужасов 7 сезон 5 серия: на Элли объявлена травля, а Кай с Беверли задумывают нечто незаконное

Рассказываем о том, что создатели сериала приготовили зрителям в пятой серии седьмого сезона.

Штат Мичиган продолжает терроризировать банда клоунов-убийц. Масштаб страха людей за свою жизнь и близких людей увеличивается. Люди боятся выходить на улицу.

Вместе с этим растет недовольство населения относительно ситуации с Элли. Местные жители устраивают митинги против того, чтобы героиня осталась безнаказанной за случайное убийство мексиканца. Женщину обвиняют в расизме.

На телевидении тоже не все спокойно. Главный ведущий вечерних новостей впадает в истерику и требует от корреспондентов прекратить сообщать фейковые новости. Беверли Хоп смеется ему в лицо.

Вместо того, чтобы слушать начальство, Беверли вступает в сговор с Каем. Они задумывают совершить нечто экстраординарное.

Кай продолжает свою карьеру начинающего политика. Он обещает своим избирателям, что сможет заставить убийц, виновных в преступлениях, заплатить за свои злодеяния.

Видео: YouTube/Переводы и новости сериалов от Kind Badger