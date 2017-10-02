Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 13:54
0
lesjasap
24
Код вставки плеера

Американская история ужасов 7 сезон 5 серия: на Элли объявлена травля, а Кай с Беверли задумывают нечто незаконное

0
 
 

Рассказываем о том, что создатели сериала приготовили зрителям в пятой серии седьмого сезона.

Штат Мичиган продолжает терроризировать банда клоунов-убийц. Масштаб страха людей за свою жизнь и близких людей увеличивается. Люди боятся выходить на улицу.
 
 
Вместе с этим растет недовольство населения относительно ситуации с Элли. Местные жители устраивают митинги против того, чтобы героиня осталась безнаказанной за случайное убийство мексиканца. Женщину обвиняют в расизме. 
 
 
На телевидении тоже не все спокойно. Главный ведущий вечерних новостей впадает в истерику и требует от корреспондентов прекратить сообщать фейковые новости. Беверли Хоп смеется  ему в лицо.
 
 
Вместо того, чтобы слушать начальство, Беверли вступает в сговор с Каем. Они задумывают совершить нечто экстраординарное.
 
 
Кай продолжает свою карьеру начинающего политика. Он обещает своим избирателям, что сможет заставить убийц, виновных в преступлениях, заплатить за свои злодеяния.
 
 
 Видео: YouTube/Переводы и новости сериалов от Kind Badger 
Теги: 7 сезон , аиу , американская история ужасов , культ
Категории: Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5