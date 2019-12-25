ВС России ударили по балкеру с грузами ВСУ в Черном море

Целями стали балкер с грузами для украинской армии и килекторное судно в порту.

Российские войска нанесли мощный удар по военно-морской инфраструктуре ВСУ в момент разгрузки в портах Украины. Об этом 28 июля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в морской гавани было поражено килекторное (грузовое. – прим. ред.) судно. Кроме того, в северо-западной части Черного моря было ликвидировано судно, доставлявшее вооружение для украинских боевиков.

Вооруженные силы России уничтожили два судна ВСУ помощью боевых беспилотников. С помощью килектора и балкера националисты перевозили военные грузы.

За последнее время это не первая подобная операция. Несколько дней назад российские военнослужащие ликвидировали в Черном море и в порту Черноморск четыре сухогруза и один балкер.

Ранее мы сообщали, что бойцы группы "Север" уничтожили терминалы связи Starlink американского производства, которыми пользовались Вооруженные силы Украины.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)