Российские войска нанесли мощный удар по военно-морской инфраструктуре ВСУ в момент разгрузки в портах Украины. Об этом 28 июля сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в морской гавани было поражено килекторное (грузовое. – прим. ред.) судно. Кроме того, в северо-западной части Черного моря было ликвидировано судно, доставлявшее вооружение для украинских боевиков.
Вооруженные силы России уничтожили два судна ВСУ помощью боевых беспилотников. С помощью килектора и балкера националисты перевозили военные грузы.
За последнее время это не первая подобная операция. Несколько дней назад российские военнослужащие ликвидировали в Черном море и в порту Черноморск четыре сухогруза и один балкер.
Ранее мы сообщали, что бойцы группы "Север" уничтожили терминалы связи Starlink американского производства, которыми пользовались Вооруженные силы Украины.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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