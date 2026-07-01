Подразделения беспилотных систем группировки войск "Север" продолжают выполнять задачи в зоне СВО.

Операторы БПЛА 11-го армейского корпуса "Северной" группировки войск "России уничтожили в ходе специальной военной операции на украинской территории терминалы связи Starlink американского производства, которыми пользовались Вооруженные силы Украины. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы из министерства по обороне страны от 1 июля 2026 года. Военнослужащие объяснили, что во время проведения воздушной разведки операторы подразделений установили места размещения полевых узлов связи противника, оборудованных терминалами спутниковой системы Starlink.

Также вычисляются блиндажи и опорные пункты для личного состава противника. Мониторинг местности с последующей доразведкой позволяет определить и местонахождение полевых пунктов хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов и провианта ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Полученные координаты оперативно передаются ударным расчетам, а далее обнаруженные цели ВСУ поражаются FPV-дронами и ударными беспилотниками самолетного типа, в которых могут находиться осколочно-фугасные, кумулятивные и термобарические боеприпасы.

ВСУ столкнулись с проблемами из-за российской "глушилки" Starlink.

Фото и видео: Telegram / ТАСС