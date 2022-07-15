В зоне СВО арестовали петербургского следователя

В зону СВО петербуржец отправился в конце 2022 года.

В Ростовской области был задержан 49-летний бывший заместитель руководителя СК Фрунзенского района Петербурга. Об этом пишет 47news 3 октября.

Известно, что во время проверки в багажнике машины экс-следователя нашли автоматы Калашникова и боевые гранаты. Их изъяли, поскольку ранее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хранении и перевозке оружия.

В зону СВО петербуржец отправился в конце 2022 года. На предыдущем месте работы он расследовал тяжелые преступления в Северной столице.

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Фото: Piter.TV