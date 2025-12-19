Бывшего следователя из Петербурга осудили на пять лет колонии за растрату

Экс следователя СК приговорили к реальному сроку за служебный подлог и растрату.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении бывшего следователя Следственного комитета Маргариты Яблоковой, признав её виновной в растрате и служебном подлоге. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов города.

Маргарита Яблокова обвинялась по статьям о присвоении или растрате в крупном размере, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. В ходе судебного разбирательства квалификация превышения полномочий была исключена. Суд установил вину подсудимой по эпизодам растраты и двум фактам служебного подлога. Наказание назначено в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дополнительным наказанием стал запрет занимать должности на государственной службе в течение четырёх лет после отбытия основного срока. Также суд постановил лишить Маргариту Яблокову специального звания "лейтенант юстиции". Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке в вышестоящей судебной инстанции.

Фото: Piter.TV