Двоих контрактников задержали в Петербурге и Ленобласти

Им вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ.

В Петербурге и Ленобласти за день задержали двоих дезертиров, покинувших службу самовольно. Об этом пишет 78.ru.

У дома 5 по Горской улице в СНТ "Светлана" Приозерского района 19 сентября поймали 43-летнего уроженца Белоруссии, который служил по контракту и сбежал 26 марта. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Мужчину доставили в отдел полиции для передачи военной комендатуре города.

В тот же день около дома 119-121 по набережной канала Грибоедова в Петербурге был задержан 46-летний уроженец Астраханской области. Ему также вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ. Контрактник самовольно покинул воинскую часть 6 марта.

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Фото: Piter.TV