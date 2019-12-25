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Двоих контрактников задержали в Петербурге и Ленобласти
Сегодня, 16:21
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Двоих контрактников задержали в Петербурге и Ленобласти

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Им вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ.

В Петербурге и Ленобласти за день задержали двоих дезертиров, покинувших службу самовольно. Об этом пишет 78.ru. 

У дома 5 по Горской улице в СНТ "Светлана" Приозерского района 19 сентября поймали 43-летнего уроженца Белоруссии, который служил по контракту и сбежал 26 марта. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Мужчину доставили в отдел полиции для передачи военной комендатуре города. 

В тот же день около дома 119-121 по набережной канала Грибоедова в Петербурге был задержан 46-летний уроженец Астраханской области. Ему также вменяют ч. 5 ст. 337 УК РФ. Контрактник самовольно покинул воинскую часть 6 марта. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Думской появится музей СВО. 

Фото: Piter.TV

Теги: дезертиры, петербург и ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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