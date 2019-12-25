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Клещи покусали 1 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 15:41
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Клещи покусали 1 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти

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В городе зафиксировано два случая заболевания энцефалитом и 17 – боррелиозом.

В период с 10 по 16 июля клещи покусали 1 тыс. человек в Петербурге и Ленобласти. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре. 

В городе 676 жителей обратились в больницы по поводу присасывания насекомых, из них 135 – дети. Больше всего клещей оказалось в Курортном, Выборгском, Приморском, Красносельском, Пушкинском и Московском районах. Зафиксировано два случая заболевания энцефалитом и 17 – боррелиозом. 

А в области пострадали 303 человека (64 ребенка). Топ-5 районов по присасыванию клещей: Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Подпорожский и Волховский. Зарегистрирован один случай энцефалита, трое заболели боррелиозом. 

Ранее на Piter.TV: петербургское правительство может получить полномочия по борьбе с клещами. 

Фото: pxhere 

Теги: клещи, петербург и ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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