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В Петербурге и Ленобласти не выявлены пригодные для купания водоемы
Сегодня, 16:25
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В Петербурге и Ленобласти не выявлены пригодные для купания водоемы

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В городе отобрали 240 проб в девяти водных акваториях.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 5 августа проверили качество воды в водоемах региона. 

В городе отобрали 240 проб в девяти водных акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Вода в каждом из объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства. 

А в области специалистами отобрано 200 проб воды в 20 зонах рекреаций. Там также нет водоемов, где купаться безопасно. 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: Курортный район Петербурга модернизирует пляжи Финского залива. 

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Теги: петербург и ленобласть, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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