В Петербурге и Ленобласти не выявлены пригодные для купания водоемы

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 5 августа проверили качество воды в водоемах региона.
В городе отобрали 240 проб в девяти водных акваториях на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Вода в каждом из объектов не соответствует требованиям санитарного законодательства.
А в области специалистами отобрано 200 проб воды в 20 зонах рекреаций. Там также нет водоемов, где купаться безопасно.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
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Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
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