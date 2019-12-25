Курортный район Петербурга модернизирует пляжи Финского залива

На территориях устанавливают детские игровые площадки и необходимое оборудование для отдыхающих.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга совместно с председателем городского комитета по благоустройству Сергеем Петриченко провела рабочую проверку хода преобразований на пляжах Финского залива. Основные работы в текущем сезоне сосредоточены на трех популярных прибрежных зонах: "Детский", "Дубковский" и "Комаровский" пляжи.

Цель этой работы – сделать пребывание комфортным, чтобы было где расслабиться на солнце, провести время у воды. Сергей Петриченко, председатель городского комитета по благоустройству.

В рамках благоустройства на пляжах устанавливают специализированное оборудование, включая детские игровые комплексы, скамейки для отдыха и урны для мусора. Особое внимание уделяется потребностям семей с детьми.

В ходе рабочего объезда была также проверена территория пляжа "Чудный", расположенного в поселке Репино. Администрация района совместно с предприятием "Озеленитель" получила поручение в кратчайшие сроки привести эту зону в порядок.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор перечислил пляжи в Петербурге, на которых можно купаться.

Фото: Сергей Петриченко