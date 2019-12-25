Курортный район Петербурга модернизирует пляжи Финского залива

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга совместно с председателем городского комитета по благоустройству Сергеем Петриченко провела рабочую проверку хода преобразований на пляжах Финского залива. Основные работы в текущем сезоне сосредоточены на трех популярных прибрежных зонах: "Детский", "Дубковский" и "Комаровский" пляжи.
Цель этой работы – сделать пребывание комфортным, чтобы было где расслабиться на солнце, провести время у воды.
Сергей Петриченко, председатель городского комитета по благоустройству.
В рамках благоустройства на пляжах устанавливают специализированное оборудование, включая детские игровые комплексы, скамейки для отдыха и урны для мусора. Особое внимание уделяется потребностям семей с детьми.
В ходе рабочего объезда была также проверена территория пляжа "Чудный", расположенного в поселке Репино. Администрация района совместно с предприятием "Озеленитель" получила поручение в кратчайшие сроки привести эту зону в порядок.
Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор перечислил пляжи в Петербурге, на которых можно купаться.
Фото: Сергей Петриченко
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