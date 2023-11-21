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Из Петербурга в зону СВО отправят 20 тонн цитрусовых
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Из Петербурга в зону СВО отправят 20 тонн цитрусовых

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За 2024 год азербайджанская диаспора из Северной столицы передала более 100 тонн груза.

В зону СВО из Петербурга отправят 20 тонн цитрусовых. Акцию по сбору гуманитарного груза со свежими фруктами провели представители азербайджанской национально-культурной автономии региона. Об этом пишет 25 декабря телеканал "Санкт-Петербург"

Мы – азербайджанская диаспора, проживающая в этом прекрасном городе, не хотим оставаться в стороне. И не оставались. С самого начала СВО мы очень много медицинского оборудования отправляли. 

Вагиф Мамишев, председатель РОО "Азербайджанская национально-культурная автономия Петербурга и Ленобласти" 

Отмечается, что за 2024 год азербайджанская диаспора из Северной столицы передала более 100 тонн груза. 

Ранее на Piter.TV: бесплатный проезд для семей участников СВО из Петербурга продлили на год. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: гуманитарный груз, зона сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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