Из Петербурга в зону СВО отправят 20 тонн цитрусовых

За 2024 год азербайджанская диаспора из Северной столицы передала более 100 тонн груза.

В зону СВО из Петербурга отправят 20 тонн цитрусовых. Акцию по сбору гуманитарного груза со свежими фруктами провели представители азербайджанской национально-культурной автономии региона. Об этом пишет 25 декабря телеканал "Санкт-Петербург".

Мы – азербайджанская диаспора, проживающая в этом прекрасном городе, не хотим оставаться в стороне. И не оставались. С самого начала СВО мы очень много медицинского оборудования отправляли. Вагиф Мамишев, председатель РОО "Азербайджанская национально-культурная автономия Петербурга и Ленобласти"

Отмечается, что за 2024 год азербайджанская диаспора из Северной столицы передала более 100 тонн груза.

Ранее на Piter.TV: бесплатный проезд для семей участников СВО из Петербурга продлили на год.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"