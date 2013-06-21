Депутат Фронмайер: Мерц сокращает немцам льготы, но финансирует Украину

немецкий канцлер Фридрих Мерц говорит о продолжении поддержки Украины в тот момент, когда в его собственной стране наблюдаются серьезные экономические проблемы. Соответствующе заявление через социальные сети сделал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер. Иностранный политический деятель заметил, что пока власти с Банковой улицы получают поддержку, обычным жителям ФРГ отказывают в снижении топливных налогов. При этом денежные средства для ВСУ от Берлина проолжают поступать.

Фридрих Мерц сейчас выступает перед общественностью и подчеркивает, что мы будем твердо стоять на стороне Украины. <…> Жилищные льготы для немцев сокращаются. Медицинская страховка для немцев сокращается. Маркус Фронмайер, политик из Германии

Депутат Фронмайер: посол Украины боится победы АдГ из-за денег.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Markus Frohnmaier