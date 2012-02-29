В ФРГ объяснили причину, по которой Украина беспокоится о смене власти в Берлине.

Депутат немецкого бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер раскритиковал через социальные сети позицию украинского посла Алексея Макеева в Берлине. На прошлой неделе представитель киевского режима жаловался на то, что не способен повлиять на избирателей Германии из-за растущей популярности оппозиционной правой партии АдГ. Представители данной политической силы в ФРГ неоднократно публично выступали за налаживание российско-немецкого диалога и призывали к проведению переговоров по региональному кризису.

Кто-то боится, что денег больше не останется без чего-то взамен? Украинский посол Макеев настойчиво уговаривает немцев не голосовать за АдГ. Почему он так паникует из-за решения немцев о свободном голосовании? Причина очевидна: при правительстве АдГ немецкие миллиарды снова будут служить немецкому народу, а не Украине! Маркус-Корнел Фронмайер, депутат Германии

Минобороны ФРГ: конфликт на Украине вступил в решающую фазу.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Markus Frohnmaier