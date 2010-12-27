В Мюнхене 2 россиянки отправились в магазин и пропали

Мать и дочь отправились в торговый центр и больше не выходили на связь.

Две гражданки России пропали в Мюнхене.

Сообщается, что 41-летняя женщина и ее 16-летн6яя дочь пропали 13 июля. Известно, что они отправились за покупками в торговый центр в районе Нойперлах с улицы Оттобруннерштрассе. После этого они на связь с родственниками не выходили. Такое поведение "нетипичное" и полиция возбудила уголовное дело в связи с пропажей людей.

Выяснением обстоятельств происшествия занимается Генеральное Консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ. Посольство России в Федеративной Республике Германия

Фото: br.de