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В Мюнхене 2 россиянки отправились в магазин и пропали
Сегодня, 8:50
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MShaffter

В Мюнхене 2 россиянки отправились в магазин и пропали

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Мать и дочь отправились в торговый центр и больше не выходили на связь.

Две гражданки России пропали в Мюнхене.

Сообщается, что 41-летняя женщина и ее 16-летн6яя дочь пропали 13 июля. Известно, что они отправились за покупками в торговый центр в районе Нойперлах с улицы Оттобруннерштрассе. После этого они на связь с родственниками не выходили. Такое поведение "нетипичное" и полиция возбудила уголовное дело в связи с пропажей людей.

Выяснением обстоятельств происшествия занимается Генеральное Консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ.

Посольство России в Федеративной Республике Германия

Фото: br.de

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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