Застрявший в Польше самолёт с российскими туристами успешно приземлился в Калининграде

В Росавиации сообщили, что борт покинул Познань и через час приземлился в "Храброво".

Самолёт авиакомпании Almasria Universal Airlines, выполнявший рейс UJ 681 из Шарм-эш-Шейха в Калининград, благополучно вылетел из польского города Познань, где совершил вынужденную посадку ночью из-за сложных метеоусловий в Калининграде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу калининградского аэропорта "Храброво".

По данным аэропорта, самолёт не смог приземлиться в Калининграде 15 февраля в 23:30 по местному времени из-за сильного снегопада. Несмотря на то, что аэропорт "Храброво" работал в штатном режиме, командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Познани.

Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс UJ 681 в Калининград прибыл в 11:45 по местному времени.

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