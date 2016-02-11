При банкротстве турфирм российским туристам предложили платить по 40 тыс. рублей

Сейчас туристы не смогу получить значительную компенсацию или существенную часть уже оплаченной путевки.

Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила российским туристам при банкротстве турфирм выплачивать компенсацию в размере 40 тыс. рублей. Как пишет РБК, ведомство уже готовит изменения в законодательство.

По словам Догузовой, в настоящее время туристы в случае банкротства турфирмы не могут получить существенную часть оплаченной путевки или значительную компенсацию. Глава ведомства сказала, что Ростуризм до конца 2021 года вынесет на общественное обсуждение законопроект

Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тысяч рублей на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Кроме того, предлагается создать фонд коллективной ответственности. Туроператоры в свою очередь будут в этот фонд перечислять порядка 250 рублей за каждого отправленного на отдых туриста.

Ранее экономист заявил, что в России цены на бензин могут увеличиться до 100 рублей без госконтроля.

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