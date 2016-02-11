Экономист заявил, что в России цены на бензин могут увеличиться до 100 рублей без госконтроля

Он отметил, что последние три года стоимость топлива растет медленно.

Доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев рассказал агентству "Прайм", что цены на бензин могут увеличиться до 100 рублей за лит в том случае, если государство перестанет их контролировать.

Экономист подчеркнул, что последние три года стоимость топлива растет медленно, но присутствует стабильность в этом процессе. Он отметил, что фктором, сдерживающем увеличение стоимости топлива является госрегулирование ценообразования на рынке углеводородного сырья. По его словам, валютные интервенции ЦБ с целью поддержания курса рубля играют важную роль.

В настоящее время практически весь рынок добычи, переработки и розничной продажи находится в собственности десяти Вертикально интегрированных компаний (ВИНК), которые в состоянии обрушить рынок топлива. Хаджимурад Белхароев, доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал главную угрозу для строительной отрасли.

Фото: pixabay