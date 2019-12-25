Росстат: бензин в Петербурге подорожал на 7% за неделю

Рост цен на топливо зафиксирован в 79-ти российских регионах.

В период с 4 по 11 сентября стоимость бензина в Петербурга в среднем выросла на 38 копеек, достигнув 55,21 рубля за литр и подорожав на 7%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

При этом, бензин марки АИ-92 в среднем подорожал 35 копеек, до 51,02 рубля за литр. Марка Аи-95 стала дороже на 39 копеек – её цена составила 55,77 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 за неделю прибавил в стоимости 47 копеек и стал оцениваться в 67,37 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 1 рубль 6 копеек до средней цене 62,64 рубля за литр, ценник на АИ-92 колеблется 49,3 до 61,1 рубля за литр, на АИ-95 стоила – 53,35 до 62,85 рубля, на АИ-98 и выше – от 66,8 до 70,5 рубля за литр.

Добавим, что рост цен на топливо зафиксирован в 79-ти российских регионах. Наиболее плачевная ситуация в Республике Карелия, где бензин подрожал на 3,2%.

Ранее мы сообщили о том, что квартиры в новостройках бизнес-класса все меньше интересуют петербуржцев.

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