ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году

Уже длительное время оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снижаются.

Глава ФАС Максим Шаскольский в интервью RTVI заявил, что ведомство не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году. По его словам, уже длительное время цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снижаются.

По словам Шаскольского, цены находятся на уровне начала 2021 года. Однако цены растут на зимнее дизельное топливо из-за сезонного спроса.

Мы не ожидаем какого-то резкого роста [цен]. Тем более демпферный механизм, который существует, он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать. Максим Шаскольский, глава ФАС

Шаскольский отметил, что в настоящее время в России цены на бензин ниже, чем в соседних странах.

Ранее мы писали, что в 2021 году поставки импортных кормовых добавок в Россию снизились на 6%.

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