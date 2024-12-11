Петербург вошел в десятку регионов с самым доступным бензином

Ленобласть расположилась на 19-м месте.

Северная столица заняла место в ТОПе рейтинга РИА Новости по доступности бензина среди регионов России. Город оказался 9 в списке. За год топливо марки АИ-92 подорожало в Петербурге на 9,7%.

Так, выяснилось, что цены на бензин в городе поднялись до 55,78 рубля за один литр. Таким образом, на среднюю петербургскую месячную зарплату можно позволить покупку 1636 литров бензина.

На первом месте по доступности топлива расположилась Москва. Ее жители могут купить по 2421 литра топлива в месяц. Следом за столицей идет Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ. Ленинградская область оказалась на 19-м месте рейтинга.

В среднем по РФ бензин марки АИ-92 подорожал на 9,8%, до 55,18 рублей за литр. По данным статистики, рост цен на топливо в ушедшем году превысило инфляцию, впрочем, с учетом роста зарплат бензин стал более доступен для жителей страны.

Ранее мы писали, что на 29 адресов расширится зона платной парковки в Петербурге.

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