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Хуснуллин назвал главную угрозу для строительной отрасли
Сегодня, 8:11
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Хуснуллин назвал главную угрозу для строительной отрасли

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Все дело в подорожании стройматериалов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в интервью газете "Ведомости", что главной угрозой для строительной отрасли России является подорожание на стройматериалы.

По словам вице-премьера, в настоящее время страна находится в такой зоне риска, что при дальнейшем росте цен на 15-20% и более необходимо будет сокращать уже запущенные строительные программы. Он отметил, что последствия всего этого будут очень плохими.

Отметил Хуснуллин и сокращение притока трудовых ресурсов в Россию из-за коронавируса. По его словам, за два-три года получится поднять производительноть труда при сохранении такой же ситуации.

Ранее мы писали, что с 2022 года ЦБ начнет контролировать денежные переводы между физлицами. 

Фото: pixabay 

Теги: вице-премьер россии марат хуснуллин, строительная отрасль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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