Стартовало голосование за маскота молодежи строительной отрасли

В России началось открытое голосование за талисман Молодежного совета при Минстрой России. Конкурс вышел на финальный этап, и теперь будущий символ отраслевой молодежи определят сами участники сообщества, рассказал портал "Строительный Петербург".

На рассмотрение поступили работы из разных регионов страны. Авторы предложили яркие и разнообразные образы — каждый со своей идеей и настроением. После оценки экспертной комиссией в финал вышли несколько концепций, из которых предстоит выбрать одну.

Победивший персонаж станет официальным маскотом (персонаж-талисман) совета. Его будут использовать в проектах, на мероприятиях и в информационных материалах. Организаторы рассчитывают, что выбранный образ сможет передать энергию молодых специалистов, их интерес к профессии и участие в развитии городов.

Принять участие в голосовании может каждый желающий — результаты определят, какой персонаж станет новым символом молодежи строительной сферы.

Фото: Telegram / Молодёжный совет Минстроя России