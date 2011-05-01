Российские ученые разрабатывают новые стандарты для строительной отрасли

Особый акцент делается на совершенствовании нормативной базы для Арктической зоны и внедрении риск-ориентированного подхода к проектированию и строительству объектов.

Минстрой России активно внедряет инновационные технологии в строительную отрасль через систему прикладных научных исследований. С 2020 года проведено 400 таких исследований, результаты которых ложатся в основу новых стандартов и правил. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В текущем году запланировано 33 научных проекта, которые реализуют ведущие исследовательские центры и университеты страны. Основное внимание уделяется разработке параметрических методов нормирования, аддитивным технологиям в строительстве и адаптации к климатическим изменениям.

Эксперты отмечают, что такая системная работа позволяет внедрять в отрасль современные материалы и технологии, обеспечивая выполнение задач национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Фото: Минстрой РФ